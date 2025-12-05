La ‘influencer’ Samahara Lobatón se pronunció sobre las imágenes difundidas por el programa ‘América Hoy’ que la mostraban compartiendo el mismo box de una discoteca con Miguel Rubio, expareja de la comediante Dayanita.

Las capturas se dieron a pocos días de que Lobatón anunciara el fin de su relación con el cantante Bryan Torres, quien coincidentemente cantaba en el mismo local durante esa noche.

Por ello, al ser entrevistada por ‘Magaly TV: La firme’, la hija de Melissa Klug aclaró la situación, desmintiendo cualquier vínculo sentimental con Rubio.

“Yo no lo conozco chicos, él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ohani” , enfatizó Lobatón, precisando que su asistencia a la discoteca fue por el cumpleaños de una amiga y no para ver a Bryan Torres .

Para luego negara que haya asistido a ese show para ver al padre de sus hijos. “Yo he salido porque ha sido cumpleaños de mi amiga Claudia y él canta en todo Lima. Yo no voy a privarme de salir porque él cante”, sentenció tajantemente.

A su vez, Lobatón insistió en que la presencia de Rubio en su grupo se debía exclusivamente a su amistad con Ohani.

“El chico está saliendo con Ohani, es la primera vez en mi vida que lo veo, no sabía ni quién era. Yo me fui a la mitad de la hora porque tenía que trabajar, agarré mis cosas y me vine”, agregó.

Respecto a su expareja, la modelo reiteró que los asuntos pendientes se manejan a través de su abogado, ya que aún se encuentran en un proceso de conciliación por la manutención de sus dos hijos en común.

“Yo nunca me paré en el balcón para verlo, los temas con Bryan lo dejo para mi abogado, aún seguimos en un tema conciliatorio. Yo no tengo nada que hablar de él”, concluyó.

¿Cómo fue la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres?

El pasado lunes, Samahara anunció el fin de su romance con Bryan Torres, argumentando que este habría incumplido acuerdos que establecieron antes de su reconciliación.

Días después, Bryan respondió indicando que la ruptura había sido decisión suya, desmintiendo una infidelidad y sugiriendo un posible maltrato de Lobatón hacia su hija mayor de 11 años.

Comunicado de Samahara Lobatón.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, señaló en el pronunciamiento.

