Hace apenas unos días, Youna acusaba a Samahara Lobatón de haberle sido infiel, por lo que ambos decidieron terminar definitivamente su relación. Lejos de mostrarse triste, la hija de Melissa Klug se encuentra disfrutando de su soltería y afirmó que no le huye al amor.

La influencer se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde contestó algunas de las preguntas que le realizaron sus seguidores. Algunas eran sobre su situación sentimental actual, a lo que respondió que los interesados pueden ir presentándose.

“No estoy haciendo casting todavía, ja, ja, ja. Pueden ir dejando su currículum”, expresó la hija de Abel Lobatón.

Recordemos que los rumores más sonados es la posible relación entre la influencer y el futbolista Yordy Reyna, con quien fue vinculada por Magaly Medina.

“Ese hombre esa persona es un futbolista, yo tengo una información que me ha llegado al chismefono. Me han dado un nombre, pero me gustaría que me lo digas, ¿es un futbolista conocido? Yo te voy a preguntar porque he leído, ¿es cierto que estas conversaciones que tenía Samahara Lobatón era con el futbolista Yordy Reyna? "