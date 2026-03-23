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Samahara Lobatón no puede contener las lágrimas al escuchar mensaje de Youna en “La Granja VIP”. (Foto: YouTube / "La Granja VIP")
Samahara Lobatón no puede contener las lágrimas al escuchar mensaje de Youna en “La Granja VIP”. (Foto: YouTube / "La Granja VIP")
Por Redacción EC

Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa “La Granja VIP” al no poder contener las lágrimas tras escuchar un mensaje enviado por Youna, padre de su primera hija.

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