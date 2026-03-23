Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa “La Granja VIP” al no poder contener las lágrimas tras escuchar un mensaje enviado por Youna, padre de su primera hija.

Samahara Lobatón rompió en llanto al ver a Youna en pantalla, quién le dedicó palabras de aliento y motivación, este hecho ocurrió durante la última edición del programa “La Granja VIP”. El barbero se comunicó desde Estados Unidos para brindar su apoyo a la hija de Melissa Klug.

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“Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team leucemia’ lo está dando todo para que salgas ganadora”, dijo Youna.

Youna se comunicó desde Estados Unidos para brindar su apoyo a Samahara Lobatón en "La Granja VIP". (Foto: YouTube / "La Granja VIP")

Además, le aseguró que desde el exterior viene impulsando campañas en redes sociales para que el público vote por ella y pueda ganar los 100 mil soles, premio que ofrece el reality de convivencia de Panamericana Televisión.

“No bajes la cabeza, no te rindas. Tus hijos están bien cuidados con la Mayi y yo estoy dándote todo mi apoyo. Estoy haciendo mil videos, los que puedo, y por favor cuida tu boquita, que te estoy apoyando con todo. Te amo”, agregó.

Al escuchar las palabras de Youna, Samahara Loabtón no pudo contener las lágrimas, rompió en llanto y a la vez agradeció el respaldo que él le brinda pese a las dificultades personales que atraviesa.

Incluso resaltó que el apoyo del padre de su hija se ha convertido en un motor importante para continuar dentro del programa.

“Gracias. Yo sé que mis hijos están bien cuidados por mis hermanas y mi mamá y él está haciendo todo por mí también. No tengo palabras para agradecer, sobre todo a él, quien, pese a lo que le pasa, tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a salir adelante. De verdad los amo a todos”, dijo Samahara.

El emotivo momento se dio durante la eliminación, donde la participante peleaba su puesto entre Shirley Arica y ‘La Mackyna’; sin embargo, la hija de Melissa Klug fue la más votada por el público y se mantuvo firme en “La Granja VIP”.