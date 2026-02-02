Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”

Samahara Lobatón reapareció en una reciente entrevista con el podcast de María Pía Copello y habló sobre su situación actual con su madre, quien la defendió recientemente tras la agresión que sufrió Samahara por parte de su pareja Bryan Torres.

En conversación con el podcast “Sin + que decir”, la hija de Melissa Klug resaltó que actualmente mantiene una buena relación con su madre y que respeta su posición.

“Yo estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y claro que la respeto. Yo tengo mi punto de vista y ya he conversado de esto con ella. Estoy bien con mi mamá, hablo bien, mis hijos la visitan”, aseguró.

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres y aclara que es libre. (Foto: Captura de YouTube)

“Yo no tengo ningún problema con mi mamá ni nadie en mi casa, me llevo muy bien con el papá de Xiana, con Bryan, él va, está con sus hijos y esa es mi prioridad… Mi hija de 5 años no tiene televisión en su cuarto, con eso estoy 10 de 10”, agregó.

Asimismo, Samahara Lobatón aclaró que mantiene una buena relación con Bryan Torres y que él sigue visitando a sus hijos.

Cabe resaltar que, al ser consultada por las imágenes que demuestran una agresión por parte del cantante hacia ella, Samahara Lobatón aseguró que no puede hablar del tema por recomendación legal, ya que todo está en proceso de investigación.

“No puedo tocar el tema, no puedo hablar. Todo está en la Fiscalía, mi declaración está ahí y este es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública para que la gente juzgue, esto tiene que seguir un proceso”, resaltó.