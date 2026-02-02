Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”

Escuchar
Samahara Lobatón reaparece y habla sobre su actual relación con Melissa Klug. (Foto: Captura de YouTube / IG)

Por Redacción EC

Samahara Lobatón reapareció en una reciente entrevista con el podcast de María Pía Copello y habló sobre su situación actual con su madre, quien la defendió recientemente tras la agresión que sufrió Samahara por parte de su pareja Bryan Torres.

