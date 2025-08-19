Tras su polémico enfrentamiento, la mediática Samahara Lobatón reveló el monto de manutención que recibe de su expareja, Jonathan ‘Youna’ Horna, para la hija de 4 años que tienen en común.

En una conversación con el periodista Samuel Suárez, la hija de Melissa Klug indicó que el barbero le paga 500 dólares al mes, pero que “siempre tiene problemas” para cumplir con el acuerdo.

“Él no pasa ni lo que él mismo dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, escribió la influencer, añadiendo que “yo asumo todo lo demás. Él solo colegio y lonchera” , comentó.

Samahara comentó además que el acuerdo inicial con Youna era que él se hiciera cargo del colegio y la lonchera de su hija, mientras que ella asumiría el resto de los gastos, como casa, comida, ropa y actividades extracurriculares.

Declaraciones de Samahara Lobatón

A pesar de ello, Lobatón afirmó que Youna “no ha aportado ni un sol para la cuota de ingreso escolar de su hija”, un gasto que asciende a casi S/ 30 000 y que Youna hizo público en redes sociales.

Al respecto, Samahara escribió: “Trabaja solo tres meses a la semana. Me metí con alguien que no tiene dinero, pero no hace nada por tenerlo”.

Esta nueva polémica surge tras las declaraciones de Lobatón en el programa "El valor de la verdad", donde participó el domingo anterior.

La influencer respondió 18 preguntas sobre su vida, incluyendo episodios de supuesta violencia con Youna, y se llevó un premio de 20 mil soles.