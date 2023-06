Samahara Lobatón se refirió acerca de los rumores de haber iniciado una presunta relación con Yordy Reyna, esto después de que Youna, cuyo nombre real es Jonathan Horna Feijoo, la acusara de no haberle sido leal en la relación.

La influencer brindó declaraciones a ‘América Hoy’, donde lamentó que el futbolista haya sido involucrado en un tema totalmente aparte como el que era su ruptura amorosa.

“No tengo ningún tipo de contacto con él, lo conozco de hola y chau... De verdad hasta vergüenza me da hasta que me sigan preguntando por él. No saben la vergüenza que siento con él”, dijo.

Además, afirmó no tener conocimiento si el deportista mantiene una relación sentimental con alguien actualmente, pero de igual manera pidió disculpas por lo sucedido.

“Si tiene pareja o no de verdad mil disculpas, ni siquiera salió de la boca de Youna su nombre, salió de Magaly (Medina) y me da muchísima vergüenza lo que está pasando”, acotó.