La ‘influencer’ Samahara Lobatón descartó el inicio de una relación sentimental con Renato Rossini Jr. tras ser captados juntos ingresando a su departamento de madrugada, aclarando que “está soltera y sin compromiso”.

De ese modo, Lobatón minimizó las acusaciones que aparentemente habrían tenido, sosteniendo que el modelo solo ingresó a su vivienda por un breve lapso para acompañarla.

“Renato es mi amigo, nada más. Yo tengo muchos amigos y yo estoy soltera, y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera” , manifestó en ' Amor y Fuego’ , añadiendo que el actor entró y salió del inmueble en menos de cinco minutos.

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¿Qué dijo Renato Rossini sobre una posible relación con Samahara?

Por su parte, Rossini Jr. respaldó la versión de la hija de Melissa Klug, afirmando que su permanencia en el lugar respondió a un acto de caballerosidad, pues deseaba protegerla de la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, tras su retorno al programa de competencia "Esto es guerra", el participante admitió que se siente atraído por la ‘influencer’ y evitó cerrar la puerta a una eventual romance.

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“Samahara y yo tenemos un vínculo de amistad bien bonito, así como todos los otros integrantes de mi equipo del otro reality. Y nada, simplemente nos van a seguir viendo juntos, así como con los otros integrantes”, declaró a Más Espectáculos .

Tras ello, agregó que siente gran admiración por ella, pues le parece “súper linda y guapa”, por lo que no descarta nada. Sin embargo, indicó que por el momento ambos se encuentran enfocados en sus respectivas carreras.

Samahara Lobatón niega que haya pasado algo entre Renato Rossini Jr. y ella dentro de su departamento.

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