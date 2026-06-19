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Tras ser captados saliendo de una discoteca en Barranco, Renato y Samahara fueron vistos ingresando juntos al departamento de ella.| Foto: Amor y Fuego (Captura) / La Granja VIP (Captura) / Composición EC
Tras ser captados saliendo de una discoteca en Barranco, Renato y Samahara fueron vistos ingresando juntos al departamento de ella.| Foto: Amor y Fuego (Captura) / La Granja VIP (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La ‘influencer’ Samahara Lobatón descartó el inicio de una relación sentimental con Renato Rossini Jr. tras ser captados juntos ingresando a su departamento de madrugada, aclarando que “está soltera y sin compromiso”.

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