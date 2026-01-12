Escuchar
2 min
Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan juntos, según imágenes de “Amor y Fuego”. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Pese a su polémica separación a finales del 2025, en medio de acusaciones de agresión, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos, según imágenes del programa de espectáculos “Amor y Fuego”.

Farándula

