Pese a su polémica separación a finales del 2025, en medio de acusaciones de agresión, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecieron juntos, según imágenes del programa de espectáculos “Amor y Fuego”.

A pesar de que el fin de su relación se dio en medio de una gran controversia, la pareja parece que decidió iniciar el 2026 de una forma diferente y fueron captados juntos en más de una oportunidad.

Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la pareja fue captada en su vivienda. Ambos compartieron el mismo espacio y se les notó bastante cercanos.

Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan juntos, según imágenes de “Amor y Fuego”. (Foto: Captura de video)

En otro momento del informe de “Amor y Fuego”, la pareja fue captada asistiendo a una iglesia evangélica junto a sus hijas.

Agresiones de Bryan Torres

Según relató el conductor de “Amor y Fuego”, también han llegado imágenes a su programa donde se puede ver al cantante Bryan Torres agrediendo físicamente a la hija de Melissa Klug.

MÁS INFORMACIÓN: Samahara Lobatón reaparece y detalla conciliación con Bryan Torres

Rodrigo González aseguró que no pueden difundir las imágenes porque son grabadas en el interior de la vivienda de la influencer.

“Nos han enviado imágenes donde aparece Bryan agrediendo a Samahara… Brutalmente, Bryan no va a filtrar esas imágenes. La única interesada en que eso se haga público sería ella”, señaló Rodrigo González.

“No podemos hacerlo público porque está dentro de casa, solo los dueños de casa lo han podido filtrar, es alguien que está queriendo interceder para que ella reciba la ayuda que está necesitando”, agregó el popular ‘Peluchin’.