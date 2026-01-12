Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan juntos, según imágenes de “Amor y Fuego”

Rodrigo González aseguró que no pueden difundir las imágenes porque son grabadas en el interior de la vivienda de la influencer.
“Nos han enviado imágenes donde aparece Bryan agrediendo a Samahara… Brutalmente, Bryan no va a filtrar esas imágenes. La única interesada en que eso se haga público sería ella”, señaló Rodrigo González.
“No podemos hacerlo público porque está dentro de casa, solo los dueños de casa lo han podido filtrar, es alguien que está queriendo interceder para que ella reciba la ayuda que está necesitando”, agregó el popular ‘Peluchin’.