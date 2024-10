Tras superar algunos problemas personales y dar la bienvenida a su primera hija en común, Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaron su reconciliación oficial y aseguraron que buscarán aprovechar esta nueva oportunidad en el amor, ahora como una familia al lado de su pequeña Ainara.

En una reciente aparición pública, en la que ambos confirmaron su presencia en la quinta edición del Reggaetón Lima Festival que se realizará el 31 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, la pareja contó detalles de su reconciliación.

“Hemos aprendido de nuestros errores... Tenemos una familia que debemos sacar adelante por los niños. Juntos, pero aprendiendo uno del otro siempre”, comentó Samahara al hablar de su relación.

Asimismo, la hija de Melissa Klug no descartó la posibilidad de casarse con el padre de su segunda hija. “Nunca me imaginé ser mamá y hoy tengo dos preciosos hijos. Ahora no podría descartar nada”, aclaró.

De esta manera, Bryan Torres y Samahara Lobatón dejaron en claro que su relación se ha visto fortalecida por la llegada de Ainara Torres Lobatón, quien llegó al mundo el pasado lunes 21 de octubre.

Sobre el Reggaetón Lima Festival, el evento reunirá a Tito “El Bambino”, Nicky Jam, Yandel, Arcángel, Lenny Tavarez, Rkm & Ken-Y, De la Guetto, Nio García, Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Tony Dize, entre otros en el Estadio Nacional de Lima el próximo 31 de octubre. Aún quedan pocas entradas disponibles en Teleticket.

