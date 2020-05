El año 2019 terminó con un enfrentamiento en la farándula peruana: Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón, protagonizaron discusiones públicas en las que se hizo mención a la polémica que sostuvo su madre y el futbolista Jefferson Farfán. Tras ello, se supo que la influencer de 18 años no pasó Navidad con su madre ni asistió al cumpleaños de su hermana. En mayo del 2020 ella confirmó estar embarazada.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas, con mi papa, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay más palabras para eso. Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá , mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, reveló la joven hace unos meses.

Uno de los puntos que aclaró la hija de Melissa Klug fue que nunca se ha sentido utilizada por Jefferson Farfán, tal y como dijo la empresaria en sus reciente declaraciones para “Domingo al Día”.

Por aquel entonces Samahara indicó que mantiene una muy buena relación con el delantero de la selección nacional y está muy agradecida con Farfán porque en su momento fue una figura paterna para ella. “Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y con la cual voy a estar siempre agradecida porque si mi mamá Ángela está viva ahora es gracias a él, porque que se la llevo a Alemania cuando ella necesitaba una operación y eso lo reconozco”, comentó.

Además, la joven cuestionó que su madre siga ventilando su vida privada. “Lo reitero, no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada. Es la única vez que mencionaré este tema y estoy aclarando todo esto. Gracias, buenos días”, finaliza su mensaje.

Ante esto, Melissa Klug decidió enviar una carta a la opinión pública:

“Lamento las últimas declaraciones que se han publicado en redes sociales porque afecta la vida privada familiar de mis otros 4 hijos que viven conmigo y que nunca se han visto inmiscuidos en estos temas”, se lee al inicio de la carta.

Klug señaló que desconoce las razones por las que Samahara Lobatón salió a hacer su descargo en Instagram y aseguró que nunca hablará mal de ninguno de sus hijos.

“Las razones que la motivan las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva, sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, sostuvo.

Después de lo que comentó Melissa Klug, su hija mayor: Gianella Marquina, también usó su cuenta de Instagram para referirse sobre el tema.

“Por favor a mí no me vengan con vainas, mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno, cada quien es dueño de su propio destino y el karma que se genere”, expresó Gianella Marquina en Instagram.

La estudiante de derecho culminó su mensaje diciendo que no le gustan dos cosas de las personas: “Hay cosas que no van definitivamente conmigo: las mentiras y la hipocresía”, sentenció.

La hija menor de Melissa: Melissa Lobaton no comentó sobre el tema, pero utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a su madre.

“Yo aún necesito a mi madre. No importa la edad que tengo (...) Mi madre es la promesa que voy a tener a una amiga para siempre. Te amo mamá”, se lee en el mensaje compartido en sus historias de Instagram.

LA REVELACIÓN DEL EMBARAZO

El viernes 29 de mayo Samahara Lobatón empleó su cuenta de la red social Instagram para confirmar su embarazo. “Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro. No hay por qué esconder más una bendición. Hoy, con casi 17 semanas, estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte”, manifestó.

Al cierre de este artículo, Melissa Klug aún no se manifiesta de manera pública sobre el anuncio de su hija. No obstante, en una reciente entrevista con Magaly Medina dijo que apoyaría a Samahara en caso de resultar embarazada. “Yo siempre lo he dicho: 'las decisiones de mis hijos sean malas o buenas, siempre voy a estar para apoyarlos. Si Samahara estuviera embarazada, yo sería la primera en ayudarla”, sostuvo.

