Samahara Lobatón y Youna vuelven a enfrentarse por gastos de su hija

Lo que parecía una reconciliación entre Samahara Lobatón y su expareja, el barbero conocido como Youna, llegó a su fin de manera abrupta este martes.

Y es que, el conflicto se originó cuando Lobatón interrumpió un live de Youna en TikTok (quien realizaba una rifa denominada “Safir”) para tildarlo de “narcisista y egoísta”.

Según la influencer, el reclamo nació tras la presunta negativa del padre de su hija mayor a costear la lista de útiles escolares, a pocas semanas del inicio de clases en Lima.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Lobatón realizó su propia transmisión para explicar su reacción, negando que su interés fuera económico respecto a los fondos de la rifa de su expareja.

“Al menos él podría cubrir la lista de útiles de mi hija, lo cual él, antes de iniciar su live, se negó. Detesto a las personas malagradecidas. Desde que él está enfermo, cubro los gastos al 100% de mi hija”, afirmó la hija de Melissa Klug.

Por su parte, Youna rechazó los calificativos, lamentando que temas de índole privada se hicieran públicos, asegurando que siempre ha cumplido con las necesidades de la menor.

“Esa falta de respeto yo no se la permito a nadie. Me gustaba la forma en la que la gente la estaba viendo diferente, pero lastimosamente Samahara no sabe controlar sus impulsos. Hay cosas que deberían aclararse por interno”, replicó el barbero.

Youna revela audios y pruebas que demuestran la supuesta exigencia económica de Samahara Lobatón para la matrícula de su hija. El conflicto escala con acusaciones cruzadas de deudas y chantaje, dejando al descubierto los detalles de su mediática disputa.

Este nuevo enfrentamiento ocurre en un contexto delicado para la ‘influencer’, quien recientemente compartió en sus redes sociales que su tercer bebé salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque permanece hospitalizado.

A pesar del acercamiento mostrado en semanas previas, cuando incluso hubo muestras de afecto, especialmente después de las agresiones físicas que habría sufrido a manos de Bryan Torres, el padre de sus últimos hijos, la situación dio un giro inesperado.

