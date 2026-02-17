Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El conflicto se originó cuando Lobatón interrumpió un live de Youna (quien realizaba una rifa denominada "Safir") para tildarlo de "narcisista y egoísta" | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
El conflicto se originó cuando Lobatón interrumpió un live de Youna (quien realizaba una rifa denominada "Safir") para tildarlo de "narcisista y egoísta" | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Lo que parecía una reconciliación entre Samahara Lobatón y su expareja, el barbero conocido como Youna, llegó a su fin de manera abrupta este martes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Samahara Lobatón y Youna vuelven a enfrentarse por gastos de su hija
Farándula

Samahara Lobatón y Youna vuelven a enfrentarse por gastos de su hija

Gabriel Calvo: ¿Quién es Majo con Sabor, su nueva pareja más de 20 años menor que él?
Farándula

Gabriel Calvo: ¿Quién es Majo con Sabor, su nueva pareja más de 20 años menor que él?

‘Tomate’ Barraza rompe su silencio tras reveladores chats con expareja de su primo
Farándula

‘Tomate’ Barraza rompe su silencio tras reveladores chats con expareja de su primo

Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con Sabor’: “Para el amor no hay edad”
Farándula

Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con Sabor’: “Para el amor no hay edad”