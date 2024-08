La modelo Samantha Batallanos atraviesa un momento complicado en su vida frente a las críticas que afronta por retomar su relación con Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión física y psicológica, y por promocionar una polémica clínica estética. Al respecto, dijo que buscará ayuda profesional.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Batallanos aseguró que su familia la apoyará en su búsqueda por terapia debido a las críticas que recibe.

“Estoy hablando con mi familia sobre asistir a terapia, ellos me están ayudando bastante. Anímicamente no me siento tan bien, siento que como si todo esto fuera un atropello hecho por mí misma. Espero (que ir a terapia) me ayude, porque antes fui, pero nunca sentí que valía la pena. Deseo encontrar alguien de verdad profesional que me ayude”, señaló.

Al ser consultada por si había perdonado al boxeador por haberla agredido, Batallanos dijo que “lo había perdonado hace rato”. “En todo sentido estamos tranquilos, juntos, apoyándonos”, añadió.

Sobre la promoción que hace a los tratamientos del Dr. Fong, quien está en el ojo de la tormenta tras el fallecimiento de la Muñequita Mily tras hacerse una liposucción en su clínica, ella dijo que es solo trabajo.

“Siento mucha pena por lo que pasó (con Mily) y sabes que mi intención nunca es ir contra nadie, solo que tengo un contrato desde hace años con la clínica”, aclaró Batallanos.