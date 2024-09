Tras ser captada abordando un automóvil de lujo, Samantha Batallanos reveló que su relación con el boxeador Jonarhan Maicelo llegó a su fin. Esto se da semanas después que la modelo peruana anuncie que decidió darle una nueva oportunidad al deportista.

“ No estoy con él. Por eso que yo, no he hecho nada que no sea malo. El domingo fui a pasear al sur, pero de ahí regresé, estuve dos horas y regresé acá […] Pero ya no estaba con él, no le rendía ni le debía nada a nadie”, dijo Batallanos en comunicación con ‘Magaly TV: La firme’.

En esa misma línea, la modelo resaltó que no daría mayor información sobre el final de su relación con Maicelo, pero dejó en claro que solo se trató de diferencias de caracteres y no de “nada grave como la vez pasada”.

Por otro lado, señaló que el misterioso hombre que conducía el BMW que abordó es su pretendiente, a quien quiere conocer bien antes de decir tener o no una relación amorosa.

“Tampoco voy a decir que es solo amigo, porque obviamente es un pretendiente , pero primero quiero conocerlo”, señaló tajantemente.

Finalmente, mencionó que el proceso que tiene con el deportista continúa. Añadió que la situación de él es complicada pues tenía entendido que la Fiscalía también lo ha denunciado.

¿Por qué Samantha denunció a Jonathan?

Como se recuerda, a finales del 2023, Batallanos denunció a Maicelo por agresión física y psicológica. Según declaró ante la Policía Nacional, era la cuarta vez que recibía golpes e insultos por parte del boxeador.

Tras conocerse públicamente el caso, la modelo aseguró que no retomaría su relación con Jonathan, pero no cumplió con sus promesas y fue vista nuevamente a lado del deportista peruano hace algunos meses atrás.