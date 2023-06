La modelo Samantha Batallanos salió en defensa de su padre luego que el programa “Magaly TV, la firme” mostrara imágenes del señor agrediendo a una reportera en plena vía pública. El hecho habría ocurrido la tarde del pasado jueves 22 junio, cuando Batallanos salía de una clínica local acompañada de su progenitor.

En las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina se puede ver al padre de Samantha Batallanos lanzándole un objeto contundente a la reportera y, según Medina, propinándole una patada a su trabajadora. Al respecto, la pareja de Jonathan Maicelo compartió un extenso comunicado.

Ante estas imágenes, Samantha Batallanos salió al frente para narrar su versión de los hechos a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales. En su mensaje, intentó justificar el accionar de su padre asegurando que es víctima de acoso por parte del equipo de Magaly Medina.

“Ante las injurias que se están diciendo de mi papá, quiero manifestar lo siguiente: Si bien es cierto que él tuvo un shock de descontrol, esto se debió a que Magaly y sus seudos reporteros vienen violando una y otra vez nuestra intimidad, abordando mi vida privada cuando se les place, sin respetar ya ni mi estado de salud ni mis derechos como persona”, escribió.

“Sobre mi papá, rechazo rotundamente su actuar y el acto difamatorio contra él por esta persona, ya que él muy por el contrario es una persona noble, juguetona y educada, todo lo contrario, a como se le ha visto en aquellas imágenes…Mi padre, cual león, atacó para defenderme y no es tanto como salió en el video. El jamás fue un padre violento”, añadió.

Finalmente, Batallanos pidió a sus seguidores que no se dejen influenciar por las imágenes de la agresión de su padre. “Ustedes no conocen la historia completa, no caigan en el morbo y juego de este programa y mucho menos de esta persona”, precisó en su extensa carta.

Magaly Medina defiende a su reportera de agresión

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó duramente al padre de Samantha Batallanos luego que este agrediera a una reportera de su programa a la salida de una clínica local. En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora aseguró que ya han presentado la denuncia respectiva.

“Se la tira con furia. Y luego la patada. No le interesó el daño que les estaba haciendo. Pensaba que se estaba peleando con Maicelo. No, una reportera de este tamaño (señaló a la cintura). Se lo tira a la cara. Pudo haber vaceado un ojo, roto la nariz, pudo haber causado una lesión en el cerebro, una lesión irreparable”, contó Medina.

“Es lo que dice en los certificados médicos: tiene una contusión en la pared abdominal y tiene otra contusión en el codo. Ella está pasando por el médico legista porque ya hemos presentado la denuncia respectiva”, agregó.

