Maju Mantilla fue la gran ausente del programa “Arriba mi gente” de este jueves 21 de agosto. Al respecto, sus compañeros de conducción le enviaron un sincero mensaje luego que Gustavo Salcedo, esposo de la exMIss Perú, anunciara el fin de su matrimonio.

En el inicio de “Arriba mi gente”, Santi Lesmes y Fernando Díaz se mostraron enfocados en su trabajo y anunciaron a Tula Rodríguez como la conductora invitada del día, quien tomó el lugar de Maju Mantilla, no sin antes enviarle un mensaje a la reina de belleza.

Al dirigirse a su público, Santi Lesmes fue el primero en explicar el motivo de la ausencia de Maju Mantilla.

“Este programa lo conduce Maju Mantilla. El día de hoy no nos acompaña y como se ha hecho viral ayer, su aún esposo Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales, ante esto lo único que podemos decir es que queremos a Maju”, dijo Santi.

“No somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto. Le mandamos un beso”, agregó el español, mostrando su respaldo a su amiga.

Por su parte, Tula Rodríguez, quien tomó el lugar de Maju Mantilla en la conducción del programa, aprovechó un instante de “Arriba mi gente” para enviarle un fuerte abrazo a la reina de belleza y resaltar su amistad.

“Por mi parte, como amigas que somos, aquí me tienes para apoyarte, cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo amiga. Aquí me tienen para apoyarla. Con todo amiga”, precisó Rodríguez.

Tula Rodríguez reemplazó a Maju Mantilla en "Arriba mi gente". (Foto: Captura de video)

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.