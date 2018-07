Santiago Galindo: Laura Bozzo "está en shock" tras la muerte de productor

Laura Bozzo se encuentra consternada tras el fallecimiento de Santiago Galindo, conocido productor mexicano encontrado muerto en un auto estacionado en la colonia Los Alpes delegación Álvaro Obregón, en México.

"Estoy en shock al ver la noticia, del probable suicidio de ese gran productor, uno de los más grandes que he conocido de Televisa, no puedo creer la noticia, me ha tomado por sorpresa, hay que guardar el respeto posible por sus familiares", dijo la conductora a TV Notas.

Aunque la muerte está siendo aún investigada, la controvertida conductora de televisión considera que se trató de un suicidio.

"Tengo el récord de haber pasado las cosas peores, pero no hay motivo en el mundo que justifique para mí quitarse la vida", comentó.

Santiago Galindo fue, junto a su hermano Rubén Galindo, responsable de importantes éxitos de Televisa como "Bailando por un sueño" y "Cantando por un sueño".