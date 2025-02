Santiago Suárez reapareció en una reciente entrevistas al programa “América Hoy”, donde habló, por primera vez, de la denuncia de agresión sexual que le interpuso una joven norteamericana en 2024. Esta aparición se produce luego que el actor se mantuviera alejado del ojo público por varios meses.

En conversación con “América Hoy”, Suárez aseguró que no está arrepentido porque reconoce que no hizo nada contra la ley. “La verdad no, no me arrepiento de nada porque soy inocente”, empezó diciendo el actor.

“Por el momento más tranquilo, de hecho han sido meses fuertes por lo que sucedió, pero me siento mucho más tranquilo. Yo sé que he sido criado por una familia donde existen, la mayoría son mujeres, en mi carrera siempre he trabajado con mujeres”, empezó diciendo el actor.

“¿Eres inocente de las acusaciones?”, preguntó la reportera de “América Hoy”. Santiago Suárez fue claro al responder: “Totalmente, y las pruebas están. Soy totalmente inocente y con eso yo me quedo”.

Sobre su proceso legal, Santiago Suárez aclaró que dura entre “90 a 120 días”. “Estamos en lo último, esperando unas declaraciones que tenemos testigos y esperando los resultados y que se pronuncie Fiscalía”, precisó.

“Ya quiero que esto acabe, ya son varios meses en los que no tengo ningún tipo de ingresos. Soy un chico profesional y trabajo desde los 11 años, mi familia depende de mí. Vendí mi carro, ya no vivo en mi departamento, lo he rentado”, añadió sobre las complicaciones que ha vivido por la denuncia.

Santiago Suárez asegura que perdió su departamento y su carro tras ser acusado de violación

Como se recuerda, la denuncia contra Santiago Suárez se hizo de conocimiento público en octubre del 2024, cuando una mujer norteamericana aseguró que el actor la forzó en su departamento luego que ambos fueron por una bebida.