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Sasha Kapsunov se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. (Foto: Instagram / Sasha Kapsunov )
Sasha Kapsunov se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. (Foto: Instagram / Sasha Kapsunov )
Por Redacción EC

Sasha Kapsunov, conocido por su participación en “América Kids” y en “Al fondo hay sitio”, se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. La pareja se dio el “Sí, acepto” en una emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y colegas del recordado programa infantil de América Televisión.

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