Sasha Kapsunov, conocido por su participación en “América Kids” y en “Al fondo hay sitio”, se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. La pareja se dio el “Sí, acepto” en una emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y colegas del recordado programa infantil de América Televisión.

La pareja mantuvo una relación estable por más de diez años, construyendo una familia lejos del foco mediático. Su historia de amor se consolidó con el nacimiento de su hija en 2014, reforzando el vínculo que hoy celebran con el matrimonio.

A través de sus redes sociales, Sasha Kapsunov compartió algunas imágenes de su matrimonio, donde se puede ver a los esposos en el paseo nupcial y también junto a su hija.

“Aunque ya nos habíamos dado el ‘sí’ hace 14 años, hoy reafirmamos nuestro compromiso para toda la vida”, se lee en la publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Lo que no pasó desapercibido fueron algunos invitados que asistieron a la boda, y es que el emotivo momento fue escenario para el reencuentro del elenco de “América Kids”, lo que generó nostalgia entre los fans y seguidores. Entre los invitados estuvieron Manuela Camacho, María Grazia Gamarra, Silvana Cañote y Stephie Jacobs.

A lo largo de su carrera, el actor ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, este acontecimiento ha despertado el interés del público, que sigue atento a sus proyectos y vivencias personales.

María Grazia Gamarra asistió a la boda de su querido amigo y colega Sasha Kapsunov. (Foto: Captura Instagram )

Cabe resaltar que Jocelyne Galarreta se desempeña como veterinaria y ha acompañado al actor en distintas etapas de su vida, consolidándose como un soporte fundamental en su entorno familiar.