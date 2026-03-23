Sasha Kapsunov, conocido por su participación en “América Kids” y en“Al fondo hay sitio”, se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. La pareja se dio el “Sí, acepto” en una emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y colegas del recordado programa infantil de América Televisión.
Sasha Kapsunov, conocido por su participación en “América Kids” y en“Al fondo hay sitio”, se casó con Jocelyn Galarreta luego de 14 años de relación. La pareja se dio el “Sí, acepto” en una emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y colegas del recordado programa infantil de América Televisión.
La pareja mantuvo una relación estable por más de diez años, construyendo una familia lejos del foco mediático. Su historia de amor se consolidó con el nacimiento de su hija en 2014, reforzando el vínculo que hoy celebran con el matrimonio.
Lo que no pasó desapercibido fueron algunos invitados que asistieron a la boda, y es que el emotivo momento fue escenario para el reencuentro del elenco de “América Kids”, lo que generó nostalgia entre los fans y seguidores. Entre los invitados estuvieron Manuela Camacho, María Grazia Gamarra, Silvana Cañote y Stephie Jacobs.
A lo largo de su carrera, el actor ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, este acontecimiento ha despertado el interés del público, que sigue atento a sus proyectos y vivencias personales.
Cabe resaltar que Jocelyne Galarreta se desempeña como veterinaria y ha acompañado al actor en distintas etapas de su vida, consolidándose como un soporte fundamental en su entorno familiar.
Pamela López explota en Chimi Churri de TRIVU ante audios de su ex amiga que la denuncia por amenazas. Niega vínculos con Paul Michael y el cantante cubano, aclara malentendidos sobre su vida personal y responde a escándalos recientes con ex pareja Cueva. Muestra emociones fuertes en programas como Love and Fire.