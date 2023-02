Tras las historias de la página ‘Instarándula’ donde dejaba entrever que los modelos aún mantenían sentimientos el uno por el otro, Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que no piensa volver con su expareja y madre de sus hijos, Andrea San Martín.

El ‘Hombre roca’ le envió un potente mensaje a ‘Samu’, dueño de la página en mención, si bien fue bastante respetuoso al referirse hacia él, su molestia era bastante obvia. “Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son, ni volverán a ser”, dice el comienzo del mensaje.

“Andrea y yo somos padres, hay amistad y confianza y cariño. Pero como pareja, se intentó una y otra vez, y no volverá a pasar, porque no funciona. No funcionó y no funcionará”, concluyó.

El ex chico reality aclaró los rumores ya que aseguró no le gusta brindar una historia falsa y a la vez respeta el trabajo del creador de contenido. Es así que ‘Samu’ le agradeció por la confianza y no dudó en postear la conversación en sus historias.

¿QUIÉN ES ‘SAMU’ DE INSTARANDULA?

Según Infobae, Samuel Suárez, conocido por ser periodista de Latina Televisión y el creador de ‘Instarándula’. Mantiene una buena comunicación con sus fans a quienes hace llamar ‘ratujas’ cada que le envían fotos o vídeos de personajes de la farandula cuando se los topan en la calle.