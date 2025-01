Sebastián Lizarzaburu, conocido como el ‘Hombre Roca’, preocupó a sus seguidores tras varios días de ausencia en redes sociales y reaparecer con visibles cicatrices en el rostro. La incertidumbre sobre su estado llevó al influencer a romper el silencio a través de un video en sus historias de Instagram, donde aclaró la situación y envió un mensaje positivo.

“Aquí estamos de vuelta. No voy a hablar mucho del tema, leí un montón de mensajes de ustedes. Estoy bien y tranquilo, no pasa nada. He pasado por días complicados”, afirmó Lizarzaburu con un tono relajado.

Aunque no ofreció detalles sobre el origen de las marcas en su boca y ceja, pidió a sus seguidores no alarmarse y aseguró estar retomando su rutina habitual tras superar las dificultades recientes.

“Ya por fin pude dormir, para mí eso es bastante, así que agradezco. Ahora estoy encapuchado porque quiero sudar”, comentó con humor, señalando su intención de regresar con fuerza a sus actividades físicas.

Además, compartió un momento cotidiano al dirigirse al mercado para tomar su tradicional jugo matutino, una costumbre que, según él, marca el inicio de un buen día.

Sebastián también aprovechó la ocasión para agradecer a su comunidad de seguidores por el apoyo y los mensajes de preocupación que recibió. “Agradecerles a todos por haberse dado el tiempo para preguntar cómo estoy. Mostrar el interés dice bastante. Usualmente, soy yo quien motiva a otros, pero todos somos seres humanos y tenemos nuestras batallas”, finalizó.