Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu disfrutan de días soleados en Miami, Estados Unidos, así lo han dado a conocer a través de sus respetivas redes sociales. Además, la pareja aprovechó su permanencia en dicho país para recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

En su historia de Instagram, la influencer compartió unos videos en los que mostró su trayecto a su centro de vacunación, y en otro clip dejó ver el momento exacto en el que fue inoculada.

“Buenos días. Ya estamos saliendo (son las 10:34 a.m.) a ponernos la vacuna, está un poquito lejos a donde vamos a ir, más tarde les contamos”, comentó.

En las imágenes se pudo apreciar que San Martín estaba muy nerviosa segundos antes de recibir la vacuna, y luego de recibir el pinchazo no pudo evitar emocionar. “Quiero llorar”, dijo evitando que la sigan filmando.

Tras ello, Andrea explicó que el pinchazo no le dolió nada. “Ya estamos vacunados. El pinchazo no me dolió absolutamente nada, pero sí el liquido, fue como cualquier vacuna, normal, después esperas 15 minutos para ver si no tienen ninguna reacción”, comentó en otro video.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu publicó en su perfil de Instagram una foto donde se ve el momento preciso en el que lo están vacunando.

