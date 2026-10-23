Sebastián Lizarzaburu compartió en sus redes sociales una publicación en la que habló de sus próximos objetivos deportivos, mientrasAndrea San Martín permanece detenida por una presunta denuncia de agresión contra su hija menor. El exchico reality publicó imágenes de su entrenamiento y dejó un mensaje sobre los planes que busca alcanzar.
Sebastián Lizarzaburu compartió en sus redes sociales una publicación en la que habló de sus próximos objetivos deportivos, mientrasAndrea San Martín permanece detenida por una presunta denuncia de agresión contra su hija menor. El exchico reality publicó imágenes de su entrenamiento y dejó un mensaje sobre los planes que busca alcanzar.
A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Hombre roca’ mostró parte de su rutina de ejercicios y escribió: “Estoy enfocado en mi revancha. Vamos por esa PRO CARD”. La publicación estuvo relacionada con sus metas en el fisicoculturismo.
Lizarzaburutambién compartió contenido relacionado con su actual pareja, con quien estaría celebrando un aniversario. El exchico reality publicó un video de la sorpresa que recibió, sin pronunciarse directamente sobre la denuncia que involucra a Andrea San Martín.
La detención de Andrea San Martín se produjo luego de la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, por presunta violencia física y psicológica contra la niña. De acuerdo con la información, el denunciante relató que el 20 de octubre sostuvo una videollamada con su hija y advirtió que estaba llorando. Según su versión, la menor le contó que su madre la habría jalado del brazo para llevarla a su habitación.
El caso también comprende otros hechos mencionados en la denuncia, entre ellos presuntos castigos y restricciones que habría afrontado la niña.
Las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Sebastián Lizarzaburuno incluyó referencias a la denuncia en la publicación dedicada a sus objetivos deportivos. El exmodelo es padre de la hija mayor de Andrea San Martín, fruto de la relación que mantuvieron. Por lo pronto, ha evitado hablar de su expareja.
Andrea San Martín enfrenta una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija menor. Tras pasar más de 24 horas detenida en la comisaría de Miraflores, el Ministerio de la Mujer informó sobre medidas de protección y apoyo emocional para la niña y su padre. La investigación judicial continúa.[1]