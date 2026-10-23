Sebastián Lizarzaburu y el mensaje que compartió tras detención de Andrea San Martín por presunta agresión a su hija. (Foto: Composición con fotos de Instagram)
Sebastián Lizarzaburu y el mensaje que compartió tras detención de Andrea San Martín por presunta agresión a su hija. (Foto: Composición con fotos de Instagram)
Por Redacción EC

Sebastián Lizarzaburu compartió en sus redes sociales una publicación en la que habló de sus próximos objetivos deportivos, mientras Andrea San Martín permanece detenida por una presunta denuncia de agresión contra su hija menor. El exchico reality publicó imágenes de su entrenamiento y dejó un mensaje sobre los planes que busca alcanzar.

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