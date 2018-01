"Selena Quintanilla, la película", filme que rindió homenaje a la cantante tejana Selena Quintanilla y que lanzó a la fama a Jennifer López, tuvo a la actriz Rebecca Lee Meza en el rol de la 'Reina del Tex Mex' de niña, papel que le dio una efímera popularidad, pero también la llevó a vivir duros momentos.



Lee Meza obtuvo el personaje de entre más de 22 mil menores, según información de Telemundo. Interpretar a Selena de niña le permitió conocer a Jennifer López y viajar por diferentes países para promocionar la película.

Formar parte de la producción biográfica musical de 1997 le permitió conocer lugares y personas con las que nunca imaginó trabajar, pero también generó la envidia de sus compañeros del colegio.

"Cuando regresé a la escuela, mis compañeros me tenían mucha envidia. Recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando llegué al grado 10, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz y parte del ojo", recordó la actriz.

Además de insultos, los compañeros de Rebecca se burlaron de ella por ser adoptada. Esta situación hizo que se ensimismara en una gran soledad.

La actriz reveló, además, que su madre biológica trató de acercarse a ella durante las grabaciones de la cinta. Pero ella quiso esperar hasta que fuera más grande para conocerla, sin embargo ese momento no llegó, ya que la mujer falleció.

Hoy con un nombre completamente diferente, Becky Burden, está alejada de la farándula. Está casada, tiene cuatro hijos, es trabajadora social y es cristiana.

Pese a los difíciles momentos que vivió, la actriz desea escribir un libro autobiográfico para aconsejar a los niños y evitar que pasen por situaciones similares.

"Selena Quintanilla, la película" se estrenó en 1997. La cinta contaba la vida de la llamada ‘Reina del Tex Mex’.

La película estuvo dirigida por Gregory Nava y tuvo las actuaciones de una novel actriz Jennifer Lopez, Edward James Olmos y Constance Marie. El productor ejecutivo fue el padre de Selena, Abraham Quintanilla.