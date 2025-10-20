Natalia Salas sorprendió a todos al revelar que ha iniciado una nueva lucha contra el cáncer, esta vez como metástasis en una de sus vértebras. Tras conocer la noticia, su novio, Sergio Coloma, compartió un mensaje de amor y aliento que conmovió a los seguidores de la popular pareja.
En la publicación donde Natalia Salas confiesa que está luchando nuevamente contra el cáncer, su novio escribió un breve, pero significativo mensaje.
“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”, fue el comentario de Sergio Coloma, el cual fue respaldado por sus seguidores.
Cabe señalar que el mensaje de Sergio Coloma se suma a los comentarios de aliento de famosos como Daniela Darcourt, Maria Pia Copello, Natalie Vértiz, Anahí de Cárdenas, Julián Zucchi, Nelly Rossinelli, Connie Chaparro, Úrsula Boza, entre otros.
Natalia Salas lucha contra el cáncer
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, la actriz Natalia Salas recurrió a sus redes sociales para confesar que el cáncer que le diagnosticaron hace 3 años ha hecho metástasis en una de sus vértebras.
“Metástasis. ¿Suena fuerte no?... En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomia salpingectomia bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, escribió Natalia Salas en su post.
“Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, agregó la actriz, quien aseguró que se encuentra fuerte y optimista para luchar contra esta dura enfermedad.
