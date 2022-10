Sergio George se pronunció ante las cámaras de “América Espectáculos” sobre Gabriela Herrera, quien viene dando de qué hablar luego que confirmara que el productor musical la había ‘fichado’ con la promesa de convertirla en una estrella de la música a nivel internacional.

“¿Es cierto que Gabriela Herrera ha firmado contigo para que manejes su carrera?”, interrogó el reportero a Sergio, quien aseguró que aún está evaluando el trabajar con la participante de “El Gran show”.

“No ha firmado nada, no ha firmado nadie. Es un proceso que me gustaría ver con más calma. hay personas que se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empieza a anunciar cosas que no se han dado. Y ojala que se dé porque no hay garantías aquí”, enfatizó el artista.

Asimismo, Sergio George se mostró incómodo sobre los rumores que señalan que habría dejado de trabajar con Yahaira Plasencia.

“¿Se olvidó de Yahaira? ¿Ya no trabaja más con Yahaira? ¿Ya se terminó su contrato con Yahaira?”, cuestionó el reportero. A lo que Sergio respondió: “Yahaira Plasencia es mi artista, creo mucho en ella y es una amiga. Estamos trabajando un disco nuevo, me gustaría que salga fines de este año. Y mientras la gente habla yo trabajo. Yahaira entiende cómo es la situación aquí, pero no me olvido de ella. Yo puedo masticar chicle y caminar a la misma vez. Yo puedo trabajar en cuatro o cinco cosas a la vez, no me molesta para nada”.

¿Sergio George dejó de trabajar con Yahaira Plasencia por Gabriela Herrera?

