Sergio George se pronunció sobre su vínculo con Magdyel Ugaz tras ser visto justos en una reunión. El productor musical confirmó que ambos se están conociendo y explicó que fue el encargado de organizar la reciente fiesta de cumpleaños de la actriz, evento que reunió a familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo.

A través de las redes sociales se compartió un video donde se observa a Sergio George participando en la celebración e, incluso, llevando la torta de cumpleaños de la actriz “Señora del destino”. Las imágenes difundidas despertaron comentarios sobre una posible relación sentimental entre ambos, debido a la evidente complicidad que mostraron durante el festejo.

En una entrevista con Giovanna Valcárcel, Sergio George contó el motivo de su presencia en el cumpleaños de la recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’. “Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel”, dijo, sorprendiendo a más de uno.

Sergio George confirma que organizó el cumpleaños de Magdyel Ugaz.

Asimismo, reconoció que existe un acercamiento especial con la actriz: “Nos estamos conociendo... Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”.

La presencia de Sergio George en la celebración llamó la atención porque fue uno de los protagonistas del onomástico. En distintas publicaciones compartidas en redes sociales se le vio disfrutando del evento junto a la actriz y otros invitados, lo que incrementó el interés del público por conocer más detalles sobre su cercanía.

Por ahora, ni Sergio George ni Magdyel Ugaz han confirmado que exista una relación amorosa. Sin embargo, las palabras del productor dejan claro que ambos se están conociendo para, quizás, en un futuro iniciar una relación sentimental.

Hasta el momento, se sabe que la actriz Magdyel Ugaz está soltera y que el productor musical no se encuentra en ninguna relación, por lo que ambos no tendrían problemas en vivir un romance especial.