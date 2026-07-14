Sergio George sorprende al hablar de su vínculo con Magdyel Ugaz. (Foto: Captura de TikTok / Sergio Jorge)
Sergio George sorprende al hablar de su vínculo con Magdyel Ugaz. (Foto: Captura de TikTok / Sergio Jorge)
Por Redacción EC

Sergio George se pronunció sobre su vínculo con Magdyel Ugaz tras ser visto justos en una reunión. El productor musical confirmó que ambos se están conociendo y explicó que fue el encargado de organizar la reciente fiesta de cumpleaños de la actriz, evento que reunió a familiares, amigos y diversas figuras del espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.