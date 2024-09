Shakira rompió su silencio sobre la batalle legal que ha mantenido con la Agencia Tributaria española (Hacienda). Mediante una extensa carta, la artista colombiana explicó los motivos que la llevaron a decidir declararse culpable y pagar una multa de más de siete millones de euros.

La cantante señaló que asumió la responsabilidad “no por cobardía ni culpabilidad”, sino para proteger a sus hijos y evitarles el sufrimiento de un proceso judicial prolongado en el que fue objeto de todas las cámaras.

“En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático… era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar”, narra Shakira en un escrito que ha publicado El Mundo.

“Lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Pues bien, creo ha llegado el momento de darlas”, agregó.

Por otro lado, Shakira indicó que viajaba regularmente en el 2011 a España porque deseaba que su relación con el padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué, prosperara. Resaltó que no buscaba radicar en dicho país, como indicó Hacienda.

“En 2011 yo deseaba que prosperara mi relación con Gerard Piqué, que en ese momento estaba atado a España por motivos laborales, pero viajar a España me generaba muchísimas complicaciones, porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral. Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’”, señala.

Shakira revela que el Gobierno español se quedó con sus ganancias de diez años





En una carta, Shakira expresó que el gobierno español se quedó con una cantidad mayor a todas sus ganancias durante diez años. “Parece incomprensible, pero para mí, la década en España fue una pérdida financiera, no por falta de trabajo, como todos saben”, afirmó la cantante.

La artista también denunció un “prejuicio machista” en su contra, señalando que si el artista hubiera sido un hombre estadounidense que se enamoró de una española y la visitara con frecuencia, es difícil creer que la Agencia Tributaria hubiera pensado que él tenía la intención de establecer residencia.

Shakira destacó que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio, con el objetivo de proteger a sus hijos. “Tomé las decisiones que tomé para estar a su lado y continuar con mi vida”, explicó.

Después de lograr el acuerdo judicial el año pasado, las autoridades españolas cerraron en mayo otro caso contra Shakira por fraude fiscal relacionado con su declaración de impuestos de 2018, lo que cerró sus casos penales en España. Tras su separación de Piqué en 2022, Shakira se trasladó a Miami con sus dos hijos el año pasado.