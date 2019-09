Shakira desentraña secretos de su relación con Piqué: "Nunca hemos sido una pareja tradicional"

Shakira hizo un repaso de su trayectoria artística y reveló detalles de su día a día con Gerard Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, en entrevista con la revista Viva, dominical del diario Clarín.

"Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias", explica Shakira.

Asimismo, la artista colombiana, que ha superado las 340 millones de reproducciones en su última canción, "Clandestino", que interpreta junto a Maluma, narró las dificultades que tuvo que enfrentar para alcanzar sus objetivos.

"El principal obstáculo que logré enfrentar en mi carrera fue ser mujer en esta industria, en el momento en el que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica. Creo que ni tengo que decirlo: por entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez", dijo.

A mí me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento, y sobre todo mucho aguante", añadió la de artista barranquillera.



