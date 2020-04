View this post on Instagram

Muchos quizás no lo sepan pero @giselaponcedeleonf es una de las razones por las cuales me quedé en el Perú. Mientras visitaba a mi familia en Lima, @tovaresm me convocó para la obra musical, “Feisbuk”, por la recomendación de Gisela y al enterarme quien era ella... YO fui quien se volvió su fan. Fue desde ese momento que tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en muchas obras musicales. Esta es una de las canciones que interpretamos en “El Musical 2010” gracias a @preludioac que nos juntó y Gisela fue tan linda de darme la parte de Maureen que en realidad era de ella. Te amo hermana por siempre! 💜 Como no mencionar a la persona que hizo esto posible @rowiprieto no solo tuviste todo el amor del mundo al hacer esto! Eres amor puro siempre fuiste eres de verdad luz! Love u por siempre and then sum! GRACIAS . En esta cuarentena quiero resaltar el teatro musical y todo lo que significa para mi. Espero con todo mi corazón que esto no se quede solo en un video donde nuestras pantalla están divididas. No veo las horas de poder cantar junto a todos mis amigos artistas. Sé que estos tiempos quizás sean complicados para muchos pero recuerden que... ¡Tienes que brillar! 🌟🎶 🎭 #takemeorleaveme #rent #cover #quedateencasa #stayhome #performance #teatromusical #musicaltheater