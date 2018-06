Shawn Mendes revela que compraría ropa interior usada por Justin Bieber

El ídolo canadiense Shawn Mendes participó en la última edición del segmento Carpool Karaoke, del programa The Late Late Show con James Corden, donde reveló su lado más 'fanatic', al señalar que está dispuesto a pagar por ropa interior usada del cantante Justin Bieber.

Mendes reconoció que su madre sigue ayudándolo con las tareas de la casa ahora que se fue a vivir solo a Toronto. Fue entonces que Corden le comentó que Bieber estrena calzoncillos nuevos cada día y una vez usados los vende online.

"Yo le comparé alguno" aseguró Mendes. "¿Pero cuánto pagarías por unos calzoncillos de Justin Bieber?" le replicó Corden. "Diría que 500 dólares está bien", confesó el intérprete.

Durante los 11 minutos de sketch, el cantante interpretó sus temas "Holdin me back", "In my blood", "Mercy", "Lost in Japan" y "Treat you better", y afirmó que está obsesionado con la saga de Harry Potter.

"Tengo un libro completo en casa en el que escribí todos los hechizos y cosas así", dijo el cantante. “Simplemente me encanta. Es lo que me mantiene joven", comentó.

Asimismo, contó la historia de cómo conoció a Emma Watson, quien interpreta a Hermione Granger. "Conocí a Emma Watson una vez y esa fue una de las primeras veces en que realmente me sorprendió. Definitivamente sudaba un poco, pero creo que actué genial. Pienso que estuvo bien. Soy un fan", agregó Mendes.