Sheyla Rojas generó mucha expectativa porque se iba a presentar en el programa “Amor y fuego” y así fue. La modelo estuvo en el set de Rodrigo González y Gigi Mitre para hablar de todo e iniciaron la entrevista recordándole aquel terrible inconveniente que tuvo tiempo atrás con el botox que le causó parálisis facial.

Sheyla Rojas visitó el set de Amor y Fuego por primera vez, donde reveló que ya no utiliza botox tras “haber aprendido la lección en 2022″. La también modelo afirmó que solo se hace limpiezas faciales por miedo a que una nueva intervención quirúrgica la lastime.

“Le tengo miedo a que me hagan algo en la cara, lo único que me hago es limpiezas faciales e hidrataciones (...) Desde que me pasó eso, ya no me pongo botox, ya puedo gesticular, ya me quedé curada”, aseveró Sheyla Rojas en el programa de Willax.

¿SHEYLA SE CASARÁ ESTE AÑO?

Sheyla Rojas volvió a nuestro país para conducir junto con Tula Rodríguez un programa especial llamado el “Salsatón de Radiomar y ATV”. Además, la influencer manifestó que está abierta a escuchar propuestas de trabajo en la capital.

¨He regresado a la conducción después de muchos años. Es una experiencia maravillosa y pese a que Magaly dijo que solo era una visita de momento, yo estoy dispuesta a regresar a trabajar en TV porque es mi pasión”, sostuvo la mamá de Antoñito, dando entender que los arrebatos de la popular “Urraca” le dan igual.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que debes saber antes de aplicarte bótox o ácido hialurónico

En esa misma línea, Rojas afirmó que este año se casa en México. “Yo no espero, el matrimonio se va a dar de todas maneras este año. No soy de las que gustan esperar, puede haber retraso, pero no se suspende el matrimonio (risas). Vamos a ver qué pasa, estoy confiada en que este año paso a la fila de las casadas”.