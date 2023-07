Sheyla Rojas recordó su etapa como novia del empresario Pedro Moral, con quien estuvo a punto de casarse en el 2019. Fue en el programa ‘Mande Quien Mande’ donde se refirió a Moral, indicando que él le dejó una gran lección en su vida.

La modelo no tuvo inconvenientes al indicar que la relación que tuvo con Pedro Moral le ayudó a ver la vida de manera diferente. “Tengo que agradecerle muchísimo porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, me hizo tomar las cosas de otra perspectiva”, dijo Sheyla.

Por otro lado, la influencer comentó que le dejó una lección importante, que es “fijarse bien antes de estar con una persona”. Esto luego de que comentara que devolvió y vendió los vestidos de novia que usaría en su boda.

La ex ‘chica reality’ comentó además que otra de las lecciones que aprendió de su relación con Pedro Moral fue el de hacerle caso al consejo de las mamás, ya que dejó entrever que su madre le había advertido su desacuerdo.

¿Por qué se canceló la boda ente Sheyla Rojas y Pedro Moral?

Sheyla Rojas reveló para el programa de espectáculos Amor y Fuego que no quiso casarse con Pedro Moral debido a sus diferencias que se manifestaron durante su convivencia. “Su personalidad no iba con la mía”, indicó.

“Yo estaba muy ilusionada, no puedo decir enamorada porque me doy cuenta de que nunca estaba enamorada de él. No me casé porque no me podía dar la boda soñada. No me casé con él (Pedro Moral) porque no estaba enamorada de él, y punto”, relató Sheyla.

Sheyla Rojas aseguró que Pedro Moral le dejó una deuda millonaria

En otra entrevista para el programa “América Hoy”, Sheyla Rojas contó que la cancelación de su boda con Pedro Moral, le dejó una deuda que ascendía a los $ 30 000, que ella tuvo que pagar.

“La gente que me conoce sabe que yo soy muy desprendida del tema económico. Yo creo que las cosas materiales o el dinero se hacen. Yo he trabajo desde muy chiquita, he salido a la calle a repartir volantes, he vendido ropa deportiva en una tienda. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es salir adelante. Nadie me va a decir que soy una mantenida”, recalcó.