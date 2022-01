Sheyla Rojas reapareció este miércoles en televisión a través de las pantallas del programa “Mujeres Al Mando” y sin duda, lo que acaparó todas las miradas y llamó la atención, fue un detalle en su rostro.

Y es que la modelo, que actualmente radica en México, se conectó a través de una videollamada con el magazine de Latina para hablar sobre la fiesta que le organizó a su novio por su cumpleaños.

Este problema era evidente que la popular ‘Shey Shey’ no podía mover con naturalidad su labio superior; incluso cuando sonreía, era notorio que tenía una especie de inamovilidad en la cara.

Este problema podría ser consecuencia del último tratamiento estético al que se sometió cuando estuvo en Lima, en diciembre del año pasado, pues según ella misma reveló se hizo un ‘bodytite’ para tensar su piel.

“Yo me lo hice en la parte de la papada. Me tensaron esta parte y esa estaba inflamada, parecía que tenía papera. El cuello lo tenía el doble de lo que tenía ahora. Se me inflamó”, contó en el programa “América Hoy”.

En aquella oportunidad también detalló que este procedimiento quirúrgico no había salido como lo esperaba, ya que el proceso de recuperación le impedía hablar correctamente y hasta le producía dolor.

