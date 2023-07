La modelo Sheyla Rojas contó para el programa América Hoy, que tras la cancelación de su boda con el empresario Pedro Moral, este le dejó una deuda que ascendía a los 30 000 dólares.

“Mucha gente no lo recuerda, pero faltando dos meses a mi boda ya teníamos local, teníamos todo (...) La deuda me la quedé yo... Así que la experiencia la tengo”, comentó Rojas. “No quería quedar mal con los proveedores. Yo tenía dos vestidos, de una diseñadora. Los vendí, los tuve que vender”, agregó.

Como se recuerda, la influencer estuvo comprometida con el empresario Pedro Moral, sin embargo, su boda quedó cancelada en el 2019. Por lo que, varios contratos que hizo la pareja con los proveedores quedaron disueltos.

Sheyla Rojas aprendió de sus errores

Actualmente, Sheyla Rojas tiene una relación sentimental con el también empresario Sir Winston, por lo que ante una inminente pedida de mano, la modelo comentó:

“Tiene que lucirse. Él ya ha entregado anillos… ya he visto en cuánto han estado valorizados, me tiene que dar uno mejor”, dijo.

Sheyla Rojas nunca estuvo enamorada de Pedro Moral

En ese sentido, la modelo contó que no estaba enamorada de Moral, sin embargo, aceptó que sintió una ilusión y que no se llegó a casar con él debido a que sus personalidades no complementaban.

“Yo soy muy desprendida del tema económico. Yo creo que las cosas materiales o el dinero se hacen. Yo he trabajo desde muy chiquita […]. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es salir adelante. Nadie me va a decir que soy una mantenida”, comentó Rojas a un medio local.