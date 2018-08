Sheyla Rojas sobre boda con Pedro Moral: "Sé que será para siempre" | VIDEO

Sheyla Rojas se comprometió en matrimonio con el empresario Pedro Moral y en "Estás en todas", programa que conduce junto a Choca Mandros, habló de los sentimientos que la embargan en este momento de su vida.

"Yo quiero agradecerle a Pedro por las cosas que hace por mí, por darle un cambio tan bonito a mi vida, por hacerme conocer lo que es el amor de verdad. Yo sé que vamos a formar un equipo para toda la vida. Siempre quise formar una familia y sé que él y yo nos vamos a amar y respetar para siempre", declaró la chiclayana.

La pedida de mano se produjo la noche del viernes, cuando Pedro Moral y Sheyla Rojas celebraban su primer aniversario como enamorados. La conductora explicó que una de las razones por las que está convencida de casarse con el empresario es por la buena relación que tiene con Antonito, el niño que tuvo fruto de su relación con el empresario Antonio Pavón.

Sheyla Rojas y su hijo Antonio. (Foto: Instagram)

"Una de las sorpresas más bonitas que me dio fue una foto en la que aparecemos los tres. Pedro me dijo que iba a hacer lo imposible para darle una familia a mi hijo, por ser para mi hijo su mejor amigo, porque sabe que Antonio es el papá. Él y Antonito se llevan tan bien y han sido cómplices en esta sorpresa (de la pedida de mano). Antonito parecía que me quería decir, pero a la vez guardaba el secreto de todo lo que Pedro estaba planeando. Ver la felicidad también de mi hijo... no hay nada material que sea más bonito que eso", indicó Sheyla Rojas en "Estás en todas".

La ex integrante de "Esto es guerra" dijo que "lo más probable" es que la ceremonia de matrimonio se realice en 2019 y que le gustaría que fuera "o en Lima o en Chiclayo". La conductora también destacó la sensibilidad de su futuro esposo. "Ayer confirmé que no hay hombre más romántico que el mío", dijo.