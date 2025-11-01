El viernes 31 de octubre, Sheyla Rojas reapareció en televisión para hablar sobre su vida en México, la tranquilidad que disfruta junto a su novio Luis Galarza, conocido como Sir Winston, y el motivo porque, a pesar de llevar 4 años de relación, el empresario aún no le propone matrimonio.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Sheyla, quien describe su vida en Guadalajara como “muy tranquila”, confesó que a pesar de que le gustaría ser madre nuevamente, también espera casarse.

Sheyla Rojas en Magaly TV

“Obviamente sí me gustaría recibir el anillo”, comentó la modelo, añadiendo que, la presión por una boda no solo viene de ella, sino también de los más cercanos a su pareja, alimentando de que esto pueda concretarse pronto.

“La verdad es que su familia lo presiona al máximo y está como todo el tiempo ‘ya cuándo’ y su papá y su mamá ‘ya cuándo hijos, ya que no sé cuánto’ y lo presiona más que yo” , comentó entre risas.

Consultada por Medina, quien celebraba los 28 años de su programa al aire, por si Galarza podría tener una especie de “fobia a la institución del matrimonio”, Rojas lo atribuyó a los “clásicos nervios” y a su personalidad analítica y planificada.

“Yo creo que él es muy cuadriculado con sus cosas, muy planeado en eso... Y pues obvio, es los clásicos nervios de un hombre mayor. Pero obviamente a veces cuando uno es más chiquillo no la piensas. Entonces él es como en ese aspecto como más calculador”, explicó.

Así, la ‘influencer’ descartó que su pareja, de 42 años, dude de la relación, detallando que este tendría miedo al compromiso, especialmente ahora que están rodeados de amigos con hijos: “No creo que él dude, pero sí le da miedo, como a todos”.

Lujos y obsequios a la espera del anillo

A pesar de la falta de un anillo de compromiso, Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujos junto a Sir Winston, quien recientemente le obsequió un automóvil de alta gama, marca Tesla. “Bueno, ahorita tengo uno que lo estoy estrenando, recién me lo acaba de regalar, es un Tesla, está superlindo”, comentó.

Sin embargo, Rojas confesó que prefiere usar este nuevo vehículo en actividades cotidianas, ya que para ocasiones especiales, o cuando desea grabar contenido, prefiere usar otros autos de la colección de Galarza, como el Rolls-Royce, aunque teme estacionarlo por ser muy grande.