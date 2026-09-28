Sheyla Rojas volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por su nueva relación sentimental. (Foto: Instagram / @_sheyoficial)
Sheyla Rojas volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por su nueva relación sentimental. (Foto: Instagram / @_sheyoficial)
Por Redacción EC

Sheyla Rojas volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por su nueva relación sentimental. La modelo compartió un video en TikTok en el que dejó un mensaje dirigido a quienes cuestionan sus decisiones personales y aseguró que las opiniones externas no determinan la manera en que lleva su vida.

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