Sheyla Rojas volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por su nueva relación sentimental. La modelo compartió un video en TikTok en el que dejó un mensaje dirigido a quienes cuestionan sus decisiones personales y aseguró que las opiniones externas no determinan la manera en que lleva su vida.

En su video, Sheyla respondió a todas las críticas que viene recibiendo últimamente sobre su nueva relación. “A mí qué me importa lo que diga la gente del barrio, acaso ellos me están dando de comer”, expreso la modelo en TikTok.

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Sheyla decidió responder luego de que confirmará públicamente su romance tras ser captada en distintas actividades en Cajamarca. En septiembre, la modelo también dedicó un mensaje en redes sociales y expresó su cercanía hacia su pareja.

En otra publicación, Sheyla Rojas también respondió a una seguidora que hizo un comentario sobre su relación y vinculó su supuesto lado cariñoso con estar junto a un hombre de Cajamarca. “Cuando hablan u opinan negativamente como si estuvieran en mis zapatos”, escribió.

Por ahora, la exchica reality mantiene su postura firme frente a los cuestionamientos y continúa compartiendo contenido relacionado con su vida personal en redes sociales.

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Cabe recordar, que esta nueva etapa de Sheyla Rojas llega después de haber finalizado su relación con Sir Winston. La modelo explicó que una de las razones fue que el vínculo no avanzó como esperaba y que, pese al tiempo que llevaban como pareja, nunca llegaron a concretar sus planes de matrimonio.

Sheyla Rojas sorprende a todos al anunciar el fin de su relación con Sir Winston. (Foto: Instagram- @_sheyoficial / Captura de ATV)

Tras finalizar su romance, Sheyla Rojas volvió a Perú para cumplir con algunas actividades y coincidió con quien ahora es su nueva pareja. Lejos de amilanarse o mantener en suspenso su relación, la modelo prefiere compartir detalles de su romance en redes sociales.