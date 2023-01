En la última edición del programa ‘Amor y fuego’, la exconductora de TV Sheyla Rojas se animó a hablar sobre lo qué pasó con su expareja Pedro Moral, quien aseguró, en su momento, que ella le exigió un alto monto para casarse con él. Ante esto, la popular ‘Shey Shey’ salió al frente y no dudó en aclarar que no es una persona interesada, pues siempre ha trabajado y se hace cargo sola de sus gastos.

Y es que, este 16 de enero, la popular ‘leona loca’, se convirtió en la invitada especial de ‘Amor y fuego’. Fue así que, en conversación con “Peluchín” y Gigi Mitre, comentó sobre los rumores que la señalan como una persona interesada, tal como la consideró su ex Pedro Moral, con quien estuvo a punto de casarse. Asimismo, afirmó que ella no terminó aquella relación por un factor económico.

“Mucha gente puede hablar lo que sea y reírse, pero yo, Rodrigo, yo trabajo desde que tengo 17 años. Yo trabajo desde muy chiquita, trabajo y estudio. Mis papás siempre me ayudaban, pero yo, desde muy chiquita, me pagué la universidad”, arrancó diciendo a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre en el set de Willax. De igual manera, reveló que no fueron de su agrado dichas acusaciones y los diversos comentarios que se dijeron sobre ella en el pasado.

Además, aprovechó su tiempo al aire para contar lo que más le molestaba a la hora de recibir comentarios que la dejaban como alguien a quien solo busca el dinero. “A una persona que trabaja desde chiquita, que te digan que eres una interesada, no nos gusta. Me daba cólera y pica que me digan interesada. Yo siempre he sido trabajadora, sé lo que cuesta las cosas, eso me chocó, ahora me río (...) ya cuando lo superé digo en buena hora no me casé con él”, aseveró.

¿POR QUÉ TERMINÓ SU RELACIÓN CON PEDRO MORAL?

Tras el revuelo que desató las declaraciones de Pedro Moral, la influencer no se quedó callada y señaló que era absurdo todo lo que había mencionado el empresario. Asimismo, aseguró que el fin de su romance no se debió al dinero y descartó ser una mujer ‘interesada’.

“Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes”, señaló.

“Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. Definitivamente, yo soy mujer, pero también, a veces para dar el paso de casarse, uno se ilusiona, piensas que todo es color de rosa, pero vas viendo y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que definitivamente no es así”, añadió.