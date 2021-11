Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa para referirse al reciente encuentro que tuvo con Sheyla Rojas, Antonio Pavón y Luis Miguel Galarza Muro, mejor conocido como ‘Sir Winston’.

Según comentó la periodista, su esposo Alfredo Zambrano tiene una muy buena relación con el español Antonio Pavón y por ello compartieron el mismo grupo en la plaza de toros de La Esperanza en Pachacamac.

“Voy a dar mi testimonio lo que los periodistas han mostrado de mi reciente fin de semana y el que haya estado en un mismo grupo con Sheyla Rojas y con Antonio Pavón, que como ustedes saben él es considerado familia por mi esposo”, comentó Medina en la reciente edición de su espacio de espectáculos.

“Por eso yo conozco a Antonio (Pavón) y ahora que nos hemos reconciliado después de ese pleito que tuvimos en la televisión, hemos compartido el fin de semana”, agregó.

Magaly Medina conoció al novio de Sheyla Rojas

Medina indicó que en la mencionada reunión pudo conocer al novio de Sheyla Rojas, a quien consideró una buena persona.

“Sí tengo que decirlo porque es algo que ya salió (en las noticias) y he conocido al novio de Sheyla, pero no lo he entrevistado. Lógicamente lo he conocido en un ambiente amical”, aclaró Magaly.

“Luis Galarza se llama el empresario mexicano con el que sale Sheyla y he conocido de su historia. He conocido más de él y hay cosas que él no quiere que se sepan y he podido ahondar un poco. Creo que soy la única que puede dar un testimonio de este señor, porque no se sabía nada”, añadió.

Magaly Medina conoció al novio de Sheyla Rojas. (Foto: ATV).

Novio de Sheyla Rojas no es agricultor, según Magaly Medina

Magaly contó que el novio de Sheyla Rojas no es agricultor y que vino a Perú para hacer negocios.

“Lo que él me contó es que no quiere aparecer en fotos y videos porque a él le gusta ser un fantasma por la naturaleza de sus negocios y que acá desconocemos. Lo que pude investigar es que no es agricultor, pero tampoco estoy autorizada para contar la naturaleza de sus negocios aquí en Perú”, reveló.

“Me parece un señor educado y de modales muy finos. De una conversación agradable y sencilla”, sentenció.

