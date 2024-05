La modelo y exchica “reality” Sheyla Rojas descartó haber terminado su relación con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston.

Mediante una entrevista con Magaly Medina en ATV, la figura televisiva descartó el fin de su romance, y también explicó el motivo por el que dejó de seguirlo en redes sociales.

“Lo que pasa es que, a modo de broma, le dije a mi hijo que había terminado con Luis y él que es súper celoso lo tomó mal y lo comentó en las redes”, dijo.

Tras ello, Rojas comentó que dejó de seguir a su pareja en las redes sociales para evitar que otras mujeres lo busquen, es que según contó, le enviaban fotos íntimas.

“Lo que pasa que comenzaron a seguirlo un montón de chicas y enviarle fotos y videos. Hace más de un año que no lo sigo... para que no me sigan a sigan a mí y no lo sigan a él”, añadió.

¿Tiene planes de matrimonio?





Por otro lado, Sheyla también dijo que no presiona a Luis Galarza para casarse, ya que no está interesada en hacerlo por segunda vez.

“Es algo que va a llegar, en algún momento llegará. Yo creo que no lo presiono y es algo que tampoco muero porque lo haga. En su momento, si era muy efusiva con eso y, pero ahora con que tengamos una relación estable y bonito es suficiente”, finalizó.