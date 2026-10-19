Sheyla Rojas reapareció en TikTok para promocionar los productos de su marca de jeans, en medio de su permanencia en Lima tras el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston y el inicio de su romance con el político cajamarquino Joaquín Ramírez.

Durante la transmisión en vivo, la influencer presentó diferentes modelos de pantalones de su marca Toretto, respondió preguntas de los usuarios y participó en una jornada de ventas que también estuvo marcada por comentarios sobre los precios de las prendas y su vida sentimental.

📣#AHORA | TRAS DERROTA DE JOAQUÍN RAMIREZ, SHEYLA ROJAS VENDE JEANS A 100 SOLES 🔥😲 La gente comenzó a decirle que estaba muy caro y ella se molestó. Además, le pedían cachangas cajamarquinas 😂 ¿QUE OPINAS?🤔 https://t.co/EYpUtC3y22 — Joe (@yacasiperu) October 19, 2026

MIRA AQUÍ: Sheyla Rojas reacciona a derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca tras conocerse los resultados

El precio de sus jeans y preguntas sobre Joaquín Ramírez

La moderadora de la cuenta anunció ofertas especiales y explicó que los precios promocionales respondían a que la propietaria de la marca estaba conectada directamente con sus seguidores.

Sin embargo, algunos internautas cuestionaron el costo de los productos y consideraron que ciertas prendas eran caras. Entre las reacciones destacó la pregunta “¿Muy caro?“, relacionada con el precio de los jeans, que se ofrecían por montos cercanos a los S/100.

Pese a los comentarios, Sheyla continuó mostrando los diseños y respondiendo las consultas de quienes estaban interesados en comprar. La transmisión también se convirtió en un espacio para que los usuarios hicieran preguntas sobre su relación con Joaquín Ramírez.

Algunos preguntaron por el político, mientras que otros hicieron bromas sobre las rosquitas y el queso de Cajamarca, productos asociados con la región de origen de su pareja. Rojas tomó las intervenciones con humor y continuó con la promoción de Toretto.

Joaquín Ramírez quedó detrás de Edison Carrasco en Cajamarca

La reaparición de la modelo coincidió con la atención generada por las elecciones para el Gobierno Regional de Cajamarca, realizadas el domingo 4 de octubre de 2026.

Según los resultados a boca de urna de Datum difundidos por América Televisión, Joaquín Ramírez, candidato de Cajamarca Renace, obtuvo el 20,3% de los votos, frente al 30,9% alcanzado por Edison Carrasco, de Somos Perú. La diferencia fue de 10,6 puntos porcentuales.

Durante la jornada electoral, Sheyla acompañó a Ramírez en algunas actividades públicas, entre ellas un desayuno con el candidato. Las cifras difundidas correspondieron a una medición preliminar y no deben confundirse con el conteo oficial de votos.

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