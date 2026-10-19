La influencer y ex chica reality, Sheyla Rojas, durante una transmisión de TikTok donde promociona la venta de su marca de pantalones.
La influencer y ex chica reality, Sheyla Rojas, durante una transmisión de TikTok donde promociona la venta de su marca de pantalones.
Por Redacción EC

Sheyla Rojas reapareció en TikTok para promocionar los productos de su marca de jeans, en medio de su permanencia en Lima tras el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston y el inicio de su romance con el político cajamarquino Joaquín Ramírez.

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