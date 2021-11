La modelo peruana Sheyla Rojas reapareció en televisión como invitada del programa “América Hoy” y habló sobre su relación con el empresario conocido como ‘Sir Winston’, su vida en México y su regreso a su país natal.

Asimismo, la ex conductora de “Estás en todas” recibió una sorpresa especial en el programa de América Televisión: fue visitada por su pequeño hijo ‘Antoñito’, fruto de su relación con el torero español Antonio Pavón.

“Cuando yo estaba en ‘Estás en todas’, él siempre iba todos los sábados conmigo, pero estaba detrás. Sabía en que momento podía pasar, era un niño que desde chiquito entendía perfectamente y no es tanto de cámaras”, contó Sheyla Rojas.

“Cuando lo quiero grabar él me dice: ‘mamá, no me has pedido permiso’. Después en una época me dijo que quería ser youtuber, tenía que estar grabándolo y grabándolo”, agregó la modelo.

Cabe señalar que el menor apareció sentado frente a una cámara en el backstage, donde fue entrevistado por Ethel Pozo. El pequeño ‘Antoñito’ reveló todo lo que le gustó de su reciente llegada a Perú y cómo pasó su fin de semana. Tras su entrevista, el menor y Sheyla Rojas se fueron del estudio.

