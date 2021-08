Sheyla Rojas dio detalles de su relación con ‘Sir Winston’ en entrevista con Magaly Medina. Según contó la modelo, ella conoció a su pareja en una cena junto a sus amigos en México y que todo se desarrolló de manera inmediata porque “fue amor a primera vista”.

“Yo tenía un amigo en Guadalajara y me dice ‘oye Sheyla vamos a cenar’ y yo en realidad me fui a otro lado con otros amigos y no fui. Un viernes me dice ‘vamos a tal lugar’ y yo voy con otros amigos y la verdad que no me gustó ese lugar porque estaba medio aburrido y nos fuimos a otro lado. Entonces yo le digo ‘quizás nos vemos el sábado’. Finalmente llega sábado y me invita a cenar y yo me regresaba el domingo (a Perú) porque tenía mi pasaje para ese día y la verdad que yo no quería regresarme a Perú”, narró Sheyla en un inicio.

“Para mí estar en Perú, era estar encerrada (por la pandemia). No quería regresar con todo lo que estaba pasando... yo ya tenía mis maletas y todo listo para regresarme (a Perú), pero mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista y él (’Sir Winston’) me dijo quédate y yo le dije que me tenía que regresar. Me dijo que me quede un mes y yo le dije bueno, pero que no sería en su casa porque me quedaría en otro lado”, contó.

Según narró Sheyla, ella decidió quedarse en casa de ‘Sir Winston’ y es ahí donde conoce a la familia de su pareja, un detalle que le brindó confianza en seguir adelante con dicha relación.

“Me dijo que su casa era muy grande y aclaró que podemos estar en cuartos separados... me dijo ‘yo quiero conocerte, no vayas a pensar que pasará algo’ y yo en realidad le dije que no porque me iría a otro lado. Bueno, yo me quedé (en la casa de ‘Sir Winston’). Desde el día uno conocí a su familia y me dio esa tranquilidad”, confesó.

Finalmente, Sheyla Rojas terminó revelando a qué se dedica su pareja para terminar con las especulaciones: “Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción y si eso hará que la gente deje de hablar tontería y media, pues bueno, lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”.

