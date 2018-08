Sheyla Rojas revela fecha y otros detalles de su boda |VIDEO

La presentadora de TV Sheyla Rojas reveló que el próximo 25 de mayo se casará en matrimonio religioso con el empresario Pedro Moral, en la basílica San Francisco.

Asimismo, en entrevista con "En boca de todos", Rojas narró entre lágrimas el buen momento que vive al lado de Pedro, a quien calificó como un hombre "maravilloso".

"Me hace muy feliz. Soy una mujer que siempre quise tener una familia. Pedro es más de lo que esperaba, agradezco muchísimo que Dios me mande un hombre tan maravilloso. Me llena de momentos muy bonitos, me motiva a seguir trabajando, a salir adelante, tiene muchos proyectos en los que me involucra a mi hijo y a mí", dijo Sheyla.

Según datos propalados por "En boca de todas", en el día de su boda Sheyla Rojas lucirá un vestido de la exclusiva casa europea Pronovias, el cual tendrá una cola de más de tres metros de largo.

Los accesorios que la conductora lucirá el día más importante de su vida serán de la casa Swarovski y el boutquet estará elaborado de flores naturales importadas. Los aros de los novios serán de oro blanco con brillantes.

Sheyla Rojas en entrevista con "En boca de todos". (Video: américa TV)

Sheyla Rojas es madre de un menor llamado Antonio Pavón Rojas, fruto de su pasada relación con el torero y ex modelo español Antonio Pavón.

Si bien inicialmente quiso mantener en reserva su vínculo con Pedro Moral, luego Sheyla Rojas se abrió algo más e incluso ya comparte fotografías junto a él.