La modelo Sheyla Rojas compartió el motivo por el que actualmente no puede estar cerca de ‘Antoñito’, hijo que tuvo con el torero español Antonio Pavón.

¿Por qué Sheyla Rojas no puede vivir con su hijo actualmente?

Rojas indicó que debido a la pandemia de COVID-19 y los impedimentos que derivaron por la emergencia sanitaria, no tuvo la posibilidad de obtener un pasaporte peruano que le permita tramitar una visa a España.

“No fue la mejor manera de que se vaya Antoñito, yo he hablado con él y felizmente mi hijo está contento y nunca lo tomó a mal, cuando empezó la pandemia no pensamos que iba a durar tanto, el papá me decía ‘mándamelo a España’, yo no podía viajar a España porque no tenía pasaporte”, explicó la exintegrante de Esto es Guerra.

¿Cuál es el motivo de la separación de Sheyla Rojas con su hijo?

Cabe precisar que la modelo indicó en una entrevista para ‘Choca’ Mandros que uno de los motivos principales de la separación fue que ‘Antoñito’ se sentía mejor viviendo en España con su padre que en Perú.

“Mi hijo ya estaba más grande, más jovencito, estaba en la etapa en la que necesita una imagen más grande, más padre que de mamá… porque para mí es mi bebé”, añadió Rojas en esa entrevista.