Sheyla Rojas preocupó a sus seguidores al compartir un video en redes sociales donde revela que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en México por un complicado cuadro de celulitis infecciosa.
A través de sus stories de Instagram, la exchica reality compartió detalles del difícil momento que vivió y cómo la enfermedad le generó problemas para caminar y mucho dolor.
LEE: Patricio Parodi eligió entre Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster, ¿qué dijo el chico reality?
Según dijo Sheyla Rojas, el dolor fue de menos a más y creyó que solo era un golpe a la cadera; sin embargo, la molestia aumentó cuando empezó a entrenar. La inflamación se complicó y la piel se irritó.
“Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención. Dije: ‘Ah, no pasa nada’. Lo dejé pasar. Al día siguiente estuvo un poquito más inflamado, me molestaba, pero dije: ‘Bueno, será el golpe, qué sé yo’… Se me hizo una pelota así supergrande en la parte de la cadera y me recontradolía. Era una cosa inexplicable”, dijo.
“Le dije: ‘Gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto’. Cuando le enseñé la inflamación, me dijo: ‘Está horrible, ¿cómo has aguantado? Vámonos’… Yo dije: ‘Me van a poner medicamentos, voy a tomar pastillas y con eso va a bajar’. Mentira. No bajó absolutamente nada la inflamación y obviamente me tuvieron que intervenir”, agregó.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Sheyla Rojas está embarazada? Esto respondió su madre tras rumores
Ahora, tras varios días hospitalizada, Sheyla Rojas reveló que ya se encuentra fuera de peligro y calificó esta experiencia como una de las más difíciles de su vida. “Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto”, manifestó Rojas, quien también agradeció la preocupación de sus fans.
TE PUEDE INTERESAR
- “El valor de la verdad”: Xoana González es la nueva invitada del programa
- Maju Mantilla desmiente relación clandestina con actor colombiano George Slebi
- Gustavo Salcedo se defiende tras nueva denuncia por agresión: “Ni siquiera estuve en Lima”
- Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reconciliaron tras breve ruptura: “Nunca dejamos de estar juntos”
- Acusan a Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, de apropiación ilegal de vivienda y empresa
Contenido sugerido
Contenido GEC