Sheyla Rojas preocupó a sus seguidores al compartir un video en redes sociales donde revela que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en México por un complicado cuadro de celulitis infecciosa.

A través de sus stories de Instagram, la exchica reality compartió detalles del difícil momento que vivió y cómo la enfermedad le generó problemas para caminar y mucho dolor.

Según dijo Sheyla Rojas, el dolor fue de menos a más y creyó que solo era un golpe a la cadera; sin embargo, la molestia aumentó cuando empezó a entrenar. La inflamación se complicó y la piel se irritó.

Sheyla Rojas revela que fue operada de emergencia en México tras complicado diagnóstico. (Foto: Captura de video)

“Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención. Dije: ‘Ah, no pasa nada’. Lo dejé pasar. Al día siguiente estuvo un poquito más inflamado, me molestaba, pero dije: ‘Bueno, será el golpe, qué sé yo’… Se me hizo una pelota así supergrande en la parte de la cadera y me recontradolía. Era una cosa inexplicable”, dijo.

“Le dije: ‘Gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto’. Cuando le enseñé la inflamación, me dijo: ‘Está horrible, ¿cómo has aguantado? Vámonos’… Yo dije: ‘Me van a poner medicamentos, voy a tomar pastillas y con eso va a bajar’. Mentira. No bajó absolutamente nada la inflamación y obviamente me tuvieron que intervenir”, agregó.

Sheyla Rojas revela que fue operada de emergencia en México tras complicado diagnóstico. (Foto: Captura de video)

Ahora, tras varios días hospitalizada, Sheyla Rojas reveló que ya se encuentra fuera de peligro y calificó esta experiencia como una de las más difíciles de su vida. “Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto”, manifestó Rojas, quien también agradeció la preocupación de sus fans.