Sheyla Rojas reapareció en la televisión peruana durante una entrevista para el programa “Estás en todas”. La excompañera de ‘Choca’ Mandros recordó algunos episodios que vivió al lado del conductor y también reconoció que cometió algunos errores en el pasado, de los cuales se arrepiente.

“Uno va creciendo y vas aprendiendo y madurando. no soy ni siquiera la del año pasado, siempre uno trata de crecer, de ser mejor. En el transcurso de mi vida he cometido muchos errores y lo sé, es quizá la inmadurez o qué sé yo”, aseguró Rojas.

En la misma entrevista, ‘Choca’ le preguntó cuál de todos los errores que cometió no repetiría, a lo que Sheyla recordó un difícil momento que atravesó cuando se difundieron comprometedores chats con un futbolista de la selección peruana.

“Creo que lo que más me molestó, lo que más me dolió, fue cuando se vio vulnerada mi intimidad. Obviamente fue también por culpa mía, pero eso me sirvió muchísimo de lección”, precisó la modelo y exchica reality.

Sheyla Se Confesó 1

Por otro lado, Sheyla Rojas también confesó que Sir Winston, su pareja actual y la persona con la que convive hace más de dos años en México, quiere tener dos hijos; sin embargo, ella ha puesto una condición antes de ampliar la familia.

“Él quiere dos hijos, pero yo quiero mi anillo, que sea más formal. Yo sé que es una persona muy analítica, yo creo que él me va a pedir la mano en el momento en el que me lo tenga que pedir”, contó Rojas.

“Él cumple todos los requisitos y uno de ellos es ser buena persona. Eso me da la tranquilidad de saber que es un hombre que nunca me va a dejar desamparada y va a valorar la mujer que soy”, agregó.

Sheyla Rojas reveló en entrevista para 'Estás en Todas' sobre su amistad con la periodista Magaly Medina luego de que esta última la haya criticado en su programa 'Magaly La Firme' por la controvertida relación entre la modelo con el empresario mexicano Sir Winston. (Fuente: América TV)