“Sí, quiero un poquito más. Cuando recién te lo haces queda como que el volumen un poco más aumentado, exagerado, pero después se va reduciendo el volumen”, comentó la polémica modelo al explicar el motivo de por qué desea aumentarse un poco más.

Tras someterse al nuevo tratamiento, la influencer utilizó sus redes sociales para mostrar el resultado. “Me aumenté los labios, nunca lo he negado, siempre lo he dicho. Y pues la verdad, me encanta el resultado. Va a desinflamar, pero me gusta la forma y el volumen”, expresó.

Cabe recordar que Sheyla Rojas ha manifestado, en más de un oportunidad, que se ha realizado diferentes intervenciones estéticas en el cuerpo con la finalidad de verse mucho mejor. Incluso, en una oportunidad, aseguró que estaba hecha “70 % por el cirujano y 30% por sus padres”.

