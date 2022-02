Sheyla Rojas confirmó que su novio mexicano Luis Miguel Galarza ha conseguido al mejor cirujano de México para que operen a su hijo Antoñito, luego que Magaly Medina hiciera pública esta información durante la entrevista que le realizó a la modelo.

Todo inició la noche del último miércoles, cuando en el programa “Magaly TV: La Firme” la popular ‘Urraca’ le consultó a la popular ‘Shey Shey’ si había pensado en llevar a vivir con ella a su pequeño, quien actualmente vive en España con Antonio Pavón, su padre.

“Lo he hablado con mi hijo, es un niño que es muy maduro. Con Antonio tenemos, gracias a Dios, ahora muy buena relación y estamos ahora con el tema de la visa (a Estados Unidos) de Antoñito. Nosotros aquí en México, en Guadalajara, ya tenemos un lugar donde poder operar a mi hijo”, contó.

“Lo que estamos esperando es que le respondan, por el tema de los papeles, y si le dan la visa (al niño) entonces lo operan en Filadelfia (EEUU) y si no se viene a operar aquí”, agregó, y precisó las razones por las que considera que es mejor que su que hijo continúe en el país europeo.

“Mi hijo está feliz, tú lo has visto, disfruta mucho de estar con su papá, de la tranquilidad de vivir allá porque es libre, A mi me encantaría tener a mi hijo aquí conmigo, pero es un niño que toma sus propias decisiones (...) Cuando vino, conversamos y me dijo me gusta Guadalajara pero me encanta España”, manifestó.

Fue luego de eso Medina reveló que Antonio Pavón le contó que en México ‘Sir Winston’ “había conseguido un especialista, uno de los mejores del mundo” para que lo operen al niño. “Exacto y por eso estamos a la espera de qué le responden a Antonio (sobre la visa de su hijo)”, respondió Sheyla.

Finalmente, Sheyla Rojas precisó que si solucionan todo el tema legal de la visa de su hijo, el niño será operado en el USA y si no, deberá viajar a tierras aztecas para la intervención, pero todo deberá coordinarse muy bien pues “tenemos que ver que no pierda un año más de colegio”.

