La conductora de televisión Sheyla Rojas no tuvo reparos en aclarar los motivos por los que se ha sometido a diversas cirugías a lo largo de los años. En una reciente entrevista en el programa “En boca de todos” dijo estar “a favor de los retoques”.

Tras mostrarle imágenes de su antes y después, la presentadora dijo sentirse bien consigo misma y que, debido a su centro de estética, ella decide probar antes los tratamientos que ofrece.

"Yo leo los comentarios y está el tema de las operaciones, yo nunca lo he negado, siempre he dicho que estoy a favor de los retoques”, manifestó Sheyla Rojas durante su participación en el programa.

“Tengo un centro de estética y lo saben, y obviamente tengo que probar todos los tratamientos, y se los recomiendo porque yo creo que una mujer se tiene que cuidar”, añadió la ex chica reality.

EBT: Sheyla Rojas y sus increíbles cambios de imagen durante los últimos años (10/02/20)

Cabe señalar que hace una semana, Sheyla Rojas dijo que no se ha sometido a ninguna cirugía estética recientemente, tras los cuestionamientos en redes sociales sobre un posible aumento de busto.

“Voy a aclarar ese tema: yo me operé hace bastante tiempo, ya casi un año, y dijeron (en las redes) que me había operado recién. En realidad no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita, lo que pasa es que recién me fui a Chiclayo y estando allá es imposible dejar de comer, me subo de peso y obviamente se me desborda todo, pero ya bajé”, comentó la conductora en el programa radial que conducen su expareja, Patricio Parodi, y la modelo Luciana Fuster.